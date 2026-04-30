VCT EMEA Fase 1: Natus Vincere eliminato con confermata delle posizioni per i playoff del Gruppo Alpha

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È iniziata l'ultima settimana delle qualificazioni della fase a gironi della Valorant Champions Tour EMEA Fase 1, con le squadre che lottano e lottano per vittorie all'ultimo minuto per evitare l'eliminazione e assicurarsi i biglietti ai playoff, oppure per migliorare la loro posizione e la posizione in vista della fase successiva dell'azione.

A tal fine, le partite di ieri si sono rivelate cruciali nella struttura del Gruppo Alfa, dato che ora sappiamo le due squadre eliminate e i quattro partecipanti ai playoff. La classifica completa del girone non è ancora stata completata poiché rimangono poche partite, ma sono stati comunque nominati coloro che hanno conquistato un posto nei playoff.

Con FUT Esports vincitore confermato del gruppo, ora sappiamo che Team Liquid, Team Heretics e Gentle Mates sono gli altri tre rappresentanti di gruppo nei playoff. Sia Natus Vincere che Karmine Corp sono stati eliminati definitivamente dall'azione. L'unica cosa che può cambiare marginalmente al momento è in relazione alla classificazione tra Team Liquid /Team Heretics /Gentle Mates, poiché Team Liquid e Gentle Mates si affronteranno domani nella speranza di assicurarsi il secondo posto nel gruppo.

Per quanto riguarda il Gruppo Omega, i risultati recenti non sono cambiati molto, ma domani avremo un quadro chiaro per il gruppo, dato che GiantX e Eternal Fire si sfideranno per decidere se il primo otterrà un posto nei playoff o se invece questo andrà a Team Vitality, che aspetta l'orlo dell'eliminazione.