VCT EMEA Fase 1: Solo quattro squadre rimangono con l'azione per concludersi questo fine settimana

HQ

Quasi conosciamo le tre squadre che rappresenteranno la regione EMEA al prossimo evento Champions Tour Masters London Valorant, che si terrà a giugno. Le squadre che si qualificheranno per l'evento sono le due finaliste del Upper Bracket e il vincitore della semifinale del Lower Bracket dei playoff VCT EMEA Stage 1, che sono per lo più completati, con le ultime quattro partite previste per il prossimo fine settimana.

Finora conosciamo i finalisti del tabellone superiore, con FUT Esports e Team Vitality che si sfideranno per il primo posto in finale. Entrambe queste squadre hanno ottenuto un biglietto per il Masters London, ma non sapremo quale biglietto esattamente accetteranno finché il torneo non sarà concluso. Per quanto riguarda il biglietto finale, questo andrà a Team Heretics o Eternal Fire, a seconda di chi vince la semifinale del Lower Bracket.

Tenendo conto di ciò, gli incontri per le ultime quattro partite dei playoff VCT EMEA Stage 1 sono disponibili di seguito.

Finale del tabellone superiore - 15 maggio



FUT Esports vs. Team Vitality alle 16:00 BST/17:00 CEST



Semifinale del Lower Bracket - 15 maggio



Team Heretics vs. Eternal Fire alle 19:00 BST/20:00 CEST



Finale del Lower Bracket - 16 maggio



Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Semifinale del Lower Bracket alle 17:00 BST/18:00 CEST



Finale - 17 maggio



Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket alle 17:00 BST/18:00 CEST



Il vincitore dell'intero torneo si assicurerà anche un posto al torneo Valorant della Coppa del Mondo di Esports in estate.