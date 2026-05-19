VCT EMEA Fase 1: Team Heretics incoronato campione dopo aver sconfitto Team Vitality

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La prima tappa del Champions Tour 2026 Valorant nella regione EMEA è ufficialmente giunta al termine. Il torneo ha finalmente incoronato un vincitore e ha determinato le tre squadre che avanzeranno e rappresenteranno la regione al Masters London quando inizierà a giugno.

Dopo un finale teso, Team Heretics ha prevalso contro Team Vitality, dove l'organizzazione ha sconfitto l'avversario per 3-2, assicurandosi il trofeo, un invito al Masters London e un posto anche alla Coppa del Mondo di Esports più avanti in estate.

Oltre a questo, per essere diventata seconda, Team Vitality ha anche ottenuto un posto al Masters London, così come la squadra classificata terza di FUT Esports. Nonostante sia stata l'unica altra squadra ad aver raggiunto l'azione dello scorso weekend, Eternal Fire ha perso tutto ciò che era offerto, chiudendo ufficialmente il torneo al quarto posto.

Masters London è il prossimo evento per queste squadre, con l'azione che si svolge dal 2 al 21 giugno, seguita dall'evento Esports World Cup dal 2 al 12 luglio, e poi un ritorno al torneo regionale con la Fase 2 tra il 15 luglio e il 30 agosto.