VCT EMEA Stage 1 Playoff: Eternal Fire e Team Vitality iniziano la campagna con vittorie

HQ

I playoff per lValorant 'evento Champions Tour EMEA Stage 1 sono ora iniziati, e questa è la fase di azione che ridurrà le otto squadre qualificate non solo a un vincitore, ma anche a scoprire le tre squadre che rappresenteranno EMEA al Masters London nel prossimo futuro.

A tal fine, il torneo è ora iniziato, con il primo turno di azione del Tabellone Superiore ormai ormai ormai pianificato la fase successiva dell'azione del Tabellone Superiore, mentre anche le prime partite del Tabellone Inferiore sono state testa di serie. Poiché si tratta di un evento a doppia eliminazione, le squadre del Upper Bracket hanno una salvezza e possono perdere una partita e restare in vita, mentre le squadre del Lower Bracket rischiano l'eliminazione a ogni partita che giocano.

Con molti in programma, ecco le partite in programma per il prossimo fine settimana.

Venerdì 8 maggio - Semifinali del tabellone superiore:



FUT Esports vs. Eternal Fire alle 16:00 BST/17:00 CEST



Fnatic vs. Team Vitality alle 19:00 BST/20:00 CEST



Sabato 9 maggio - Primo turno del Lower Bracket:



Team Heretics vs. BBL Esports alle 16:00 BST/17:00 CEST



Team Liquid vs. Gentle Mates alle 19:00 BST/20:00 CEST



Domenica 10 maggio - Quarti di finale del Lower Bracket:



Perdente della Semifinale Upper Bracket #1 vs. Vincitore del Lower Bracket Round 1 #1 alle 16:00 BST/17:00 CEST



Perdente della Semifinale Upper Bracket #2 vs. Vincitore del Lower Bracket Round 1 #2 alle 19:00 BST/20:00 CEST



Cosa vi aspettate dalle partite di questo weekend?