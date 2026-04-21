VCT Game Changers EMEA Stage 2 torna la prossima settimana, ecco le prime partite

Il capitolo successivo dell'azione si svolge dalla fine di aprile fino a fine maggio.

La prima tappa della stagione 2026 Valorant Champions Tour Game Changers EMEA si è conclusa all'inizio di quest'anno, ma è giunto il momento che inizi la seconda fase e che l'azione torni.

A partire dal 27 aprile, l'azione competitiva riprenderà, con partite che si svolgeranno per circa quattro settimane fino al 24 maggio, con tre settimane di girone e poi una settimana per i playoff. A tal fine, potresti essere curioso di sapere come saranno le partite della prima settimana e, in tal caso, abbiamo raccolto queste informazioni qui sotto.

Incontri VCT Game Changers EMEA Fase 2 - Settimana 1

27 aprile:


  • FOKUS Sakura vs. Gentili Compagni GC

  • G2 Gozen vs. Orchidea Contorta

  • Alternato aTTaX Ruby vs. Barça Esports GC

28 aprile:


  • Karmine Corp GC vs. FOKUS Sakura

  • ZennIT Orange GC vs. Barca Esports GC

  • Rubino alternativo aTTaX vs. Orchidea Contorta

  • G2 Gozen vs. GiantX GC

29 aprile:


  • G2 Gozen vs. FOKUS Sakura

  • GiantX GC vs. Barca Esports GC

  • Gentle Mates GC vs. ZennIT Orange GC

  • Karmine Corp GC vs. Rubin alternativo aTTaX

30 aprile:


  • G2 Gozen vs. Barca Esports GC

  • GiantX GC vs. ZennIT Orange GC

  • Orchidea Contorta vs. Nebulosa SK

  • Gentle Mates GC vs. Karmine Corp GC

Chi consideri favorito per vincere la Tappa 2?

Valorant

