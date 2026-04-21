VCT Game Changers EMEA Stage 2 torna la prossima settimana, ecco le prime partite
Il capitolo successivo dell'azione si svolge dalla fine di aprile fino a fine maggio.
La prima tappa della stagione 2026 Valorant Champions Tour Game Changers EMEA si è conclusa all'inizio di quest'anno, ma è giunto il momento che inizi la seconda fase e che l'azione torni.
A partire dal 27 aprile, l'azione competitiva riprenderà, con partite che si svolgeranno per circa quattro settimane fino al 24 maggio, con tre settimane di girone e poi una settimana per i playoff. A tal fine, potresti essere curioso di sapere come saranno le partite della prima settimana e, in tal caso, abbiamo raccolto queste informazioni qui sotto.
Incontri VCT Game Changers EMEA Fase 2 - Settimana 1
27 aprile:
- FOKUS Sakura vs. Gentili Compagni GC
- G2 Gozen vs. Orchidea Contorta
- Alternato aTTaX Ruby vs. Barça Esports GC
28 aprile:
- Karmine Corp GC vs. FOKUS Sakura
- ZennIT Orange GC vs. Barca Esports GC
- Rubino alternativo aTTaX vs. Orchidea Contorta
- G2 Gozen vs. GiantX GC
29 aprile:
- G2 Gozen vs. FOKUS Sakura
- GiantX GC vs. Barca Esports GC
- Gentle Mates GC vs. ZennIT Orange GC
- Karmine Corp GC vs. Rubin alternativo aTTaX
30 aprile:
- G2 Gozen vs. Barca Esports GC
- GiantX GC vs. ZennIT Orange GC
- Orchidea Contorta vs. Nebulosa SK
- Gentle Mates GC vs. Karmine Corp GC
Chi consideri favorito per vincere la Tappa 2?