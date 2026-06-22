VCT Masters Londra 2026: Leviathan incoronato campione dopo aver superato Paper Rex

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Ci sono stati diversi tornei esports importanti che si sono conclusi lo scorso fine settimana, con un esempio il Valorant Champions Tour London Masters. Questo riunì 12 delle migliori squadre Valorant da tutto il mondo per un grande evento in cui era in palio 1 milione di dollari (e Big John, il Boshfather, era un barista...).

Ora che l'evento è giunto al termine, abbiamo un vincitore di cui riferire ed è davvero un nome piuttosto sorprendente. Il sudamericano Leviatan ha prevalso nell'evento dopo aver battuto Paper Rex nella finale in modo combattuto 3-2. Questo risultato significa che Leviatan tornano a casa con 350.000$ di premi in denaro, ma anche un bersaglio sulle spalle mentre ci avviciniamo alla fase 2 regionale e poi all'evento principale dei Campioni che segue.

Questo risultato è stato anche enorme per Leviatan, poiché rappresenta la più grande vittoria Valorant dell'organizzazione fino ad oggi. In passato, è riuscito a vincere VCT 2024: Americas Stage 2, ma oltre a questo, non ha mai vinto un torneo di massima divisione nell'esport (nemmeno Americas Stage 1 per il 2026).

Tenendo questo in mente, Leviatan può fare una run e iniziare a concatenare alcuni risultati significativi?