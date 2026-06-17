VCT Masters Londra: Rimangono quattro squadre con quattro partite da giocare

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Mancano solo pochi giorni alla conclusione dell'evento Champions Tour Masters London Valorant, dato che la finale si terrà ufficialmente questa domenica (21 giugno). Detto ciò, ora rimangono solo quattro squadre in lizza con quattro partite da giocare.

Tutto ciò arriva dopo le partite di ieri, in cui altre due squadre sono state eliminate definitivamente dall'evento. Per esempio, Team Vitality ha sconfitto FUT Esports con un risultato di 2-0, mentre Leviatan ha travolto XLG Esports in modo simile per 2-0. Questo significa che ora conosciamo la prossima partita a eliminazione diretta, ma anche quella per la finale del tabellone superiore in cui sarà in palio il primo posto nella finale. Puoi vedere tutti e quattro gli incontri rimasti qui sotto.

Finale del Upper Bracket VCT Masters London (19 giugno)



EDward Gaming vs. Paper Rex alle 14:00 BST/15:00 CEST



Semifinale VCT Masters London Lower Bracket (19 giugno)



Team Vitality vs. Leviatan alle 17:00 BST/18:00 CEST



Finale VCT Masters London Lower Bracket (20 giugno)



Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Semifinale del Lower Bracket alle 14:00 BST/15:00 CEST



VCT Masters London Grand Final (21 giugno



Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket alle 14:00 BST/15:00 CEST



Chi pensi arriverà fino in fondo da questo punto?