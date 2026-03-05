VCT Masters Santiago: È stato fissato il tabellone dei playoff a otto squadre
La parte finale del torneo cileno inizierà domani.
C'è ancora una buona quantità di azione da tenere nell'ambito del torneo Valorant Champions Tour Masters Santiago, poiché, sebbene il tabellone playoff sia ormai stato fissato e conosciamo le otto squadre ancora in corsa per il torneo, l'evento si concluderà effettivamente solo il 15 marzo.
La prossima serie di partite inizierà comunque presto, poiché i playoff inizieranno dal 6 marzo, con le prime partite del Upper Bracket presenti. Detto ciò, le prime partite sono distribuite come segue:
- Furia vs. Paper Rex alle 18:00 GMT/19:00 CET del 6 marzo
- NS RedForce vs. Gentle Mates alle 21:00 GMT/22:00 CET del 6 marzo
- BBL Esports vs. NRG alle 17:00 GMT/18:00 CET del 7 marzo
- Tutti i Gamers contro G2 Esports alle 20:00 GMT/21:00 CET del 7 marzo
I playoff utilizzano un formato a doppia eliminazione, il che significa che i perdenti non vengono eliminati immediatamente. Piuttosto, scendono fino al Lower Bracket, dove rischiano di essere espulsi dall'evento se perdono una seconda volta.
Chi consideri favorito per vincere il VCT Masters Santiago?