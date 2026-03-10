VCT Masters Santiago: Furia e Gentle Mates eliminati mentre è fissata la finale del Upper Bracket

HQ

È l'ultima settimana del torneo Champions Tour Masters Santiago Valorant, e già due squadre sono state eliminate dai playoff dell'evento cileno. In totale, solo sei squadre sono rimaste in lizza per il titolo, con altre due che saranno eliminate oggi e anche la finale confermata del Upper Bracket è decisa.

Per esempio, dopo aver perso contro All Gamers e BBL Esports, rispettivamente Gentle Mates e Furia sono stati eliminati dall'evento. Questo significa che entrambe le ex squadre devono ora sopravvivere a un altro incontro a eliminazione diretta, questa volta contro Paper Rex e G2 Esports, rispettivamente. I vincitori avanzano e si affrontano, e il vincitore di quella partita affronta il perdente della finale del Upper Bracket.

In questa partita importante NRG si affronterà NS RedForce, con il vincitore che accederà alla finale e il perdente dovrà giocare un'altra partita nella speranza di assicurarsi un biglietto per le finali. Non avremo risposte a molte delle partite e delle domande fino a più avanti questa settimana, perché dopo le partite di oggi c'è una pausa fino a venerdì 13 marzo, quando inizieranno le ultime quattro partite.

Guardando le partite di oggi, ecco cosa ci aspetta e quando accadrà.



G2 Esports vs. BBL Esports alle 18:00 GMT/19:00 CET del 10 marzo



Paper Rex vs. All Gamers alle 21:00 GMT/22:00 CET del 10 marzo



Chi pensi vincerà il VCT Masters Santiago?