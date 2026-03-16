VCT Masters Santiago: Nongshim RedForce vince nella finale della regione del Pacifico
La squadra ha appena vinto il suo trofeo più grande Valorant fino ad oggi.
Nongshim RedForce compete in competizioni Valorant da tempo, ma l'organizzazione non è mai riuscita a lasciare un impatto significativo nell'esport, specialmente nei tornei più importanti del mondo. Ora questo è cambiato.
Al Valorant Champions Tour Santiago Masters in Cile, NS RedForce è riuscito a sfidare le previsioni, arrivare fino al massimo e sollevare il trofeo battendo il concorrente della regione del Pacifico Paper Rex in modo molto convincente per 3-0.
In effetti, NS RedForce è stato praticamente indomabile al torneo, dato che la squadra ha perso solo una mappa su 10 durante tutta la parte dei Playoff, rendendo questa vittoria molto meritata.
Questo risultato rende NS RedForce una delle opzioni da tenere d'occhio in vista della prossima fase della stagione VCT, che per la regione del Pacifico includerà il via della Fase 1 il 3 aprile.
Hai visto i Santiago Masters?