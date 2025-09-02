Virtus.pro apportare una serie di modifiche al suo Counter-Strike 2

HQ

Nel tentativo di migliorare i risultati nel mondo competitivo Counter-Strike 2, Virtus.pro ha annunciato una moltitudine di cambiamenti nel suo team. Le modifiche vedranno alcuni giocatori spostarsi dal roster attivo, mentre altri vengono aggiunti, e il ruolo di leader nel gioco viene assegnato anche altrove.

Per cominciare, Denis "electroNic" Sharipov è stato spostato in panchina, terminando un periodo di circa 16 mesi nel roster principale. Successivamente, David "n0rb3r7" Daniyelyan è stato ceduto in prestito a HOTU, ponendo fine a un lungo periodo di inattività sulla panchina della squadra.

Per colmare il vuoto nel roster attivo, Vadim "tO0RO" Arkov è stato promosso da V.P Prodigy, rendendo questa giovane la prima volta nella squadra principale di una squadra CS2. Infine, Ilya "Perfecto" Zalutskiy è stato promosso al ruolo di leader del gioco, con V.P che spiega il motivo di questa scelta come segue:

"Dopo approfondite discussioni all'interno del team, abbiamo concordato all'unanimità che Ilya "Perfecto" Zalutskiy è il miglior candidato per il ruolo di capitano e assumerà i compiti di IGL nei prossimi tornei.

"Siamo fiduciosi che la sua vasta esperienza professionale, la profonda comprensione del gioco e le sue qualità di leadership contribuiranno a stabilizzare il gioco e i risultati della squadra!"

Pensi che questi cambiamenti saranno per il meglio di Virtus.pro ?