Virtus.pro presenta il suo roster Rainbow Six: Siege X rinnovato

L'organizzazione esports dell'Europa orientale Virtus.pro ha da tempo una presenza nel mondo competitivo di Rainbow Six: Siege, con molti successi alle spalle, incluse vittorie nella fase della European League e medaglie ai tornei Six Invitational. Tuttavia, la squadra non è stata un successo sicuro, una certa conquista dei trofei come altri in passato.

Sembra che V.P stia lavorando per correggere la situazione, dato che l'organizzazione ha ora rivelato un roster aggiornato per R6S, con l'ingresso di tre nuovi giocatori attivi, un nuovo subentrato, più un nuovo allenatore e un allenatore. Insieme ai ritornanti Pavel "p4sh4" Kosenko e Danila "dan" Dontsov, le ultime aggiunte includono:



Ilhan "Nayqo" Jabbari



Nikita "RORICK" Kruchinkin



Christopher "SkyZs" Jauleski



Dmitry "Sempre" Mitrahovich come sostituto



Blaine "Blainey" Uknighted nel ruolo del manager



Cesar "Dxrk" Adriano nel ruolo dell'allenatore



La squadra gareggerà prossimamente all'Europe MENA League 2026 Kickoff, quando inizierà a fine marzo.