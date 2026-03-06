Virtus.pro presenta il suo roster Rainbow Six: Siege X rinnovato
La squadra gareggerà presto all'evento Europe MENA League Kickoff.
L'organizzazione esports dell'Europa orientale Virtus.pro ha da tempo una presenza nel mondo competitivo di Rainbow Six: Siege, con molti successi alle spalle, incluse vittorie nella fase della European League e medaglie ai tornei Six Invitational. Tuttavia, la squadra non è stata un successo sicuro, una certa conquista dei trofei come altri in passato.
Sembra che V.P stia lavorando per correggere la situazione, dato che l'organizzazione ha ora rivelato un roster aggiornato per R6S, con l'ingresso di tre nuovi giocatori attivi, un nuovo subentrato, più un nuovo allenatore e un allenatore. Insieme ai ritornanti Pavel "p4sh4" Kosenko e Danila "dan" Dontsov, le ultime aggiunte includono:
- Ilhan "Nayqo" Jabbari
- Nikita "RORICK" Kruchinkin
- Christopher "SkyZs" Jauleski
- Dmitry "Sempre" Mitrahovich come sostituto
- Blaine "Blainey" Uknighted nel ruolo del manager
- Cesar "Dxrk" Adriano nel ruolo dell'allenatore
La squadra gareggerà prossimamente all'Europe MENA League 2026 Kickoff, quando inizierà a fine marzo.