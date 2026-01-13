Virtus.pro promuove ProbLeM a allenatore ad interim Counter-Strike 2

HQ

Virtus.pro è una delle tante squadre la cui stagione 2026 è iniziata apparendo a BLAST Bounty Winter 2026 questa settimana, ma si sta indebolendo perché la squadra non ha effettivamente un allenatore fisso.

La squadra compete senza un individuo al timone e aiutandola a ottenere i giusti risultati e le prestazioni, ed è per questo che Virtus.pro è arrivata alla soluzione che, finché finché non si troverà un allenatore permanente, la persona giusta per il ruolo, si appoggierà invece a una persona che conosce.

La squadra ha deciso di promuovere Dmitriy "ProbLeM" Martynov come allenatore capo ad interim. Dopo aver lavorato precedentemente con V.P.Prodigy, ProbLeM avrà il compito di guidare la squadra principale per un periodo di tempo incerto, con la sua prima partita programmata prevista per domani, 14 gennaio.

Non è chiaro chi il vicepresidente stia puntando per il lavoro a lungo termine, ma dato che il calendario CS2 sarà un affare senza freni per il 2026, non c'è esattamente il momento perfetto per introdurre qualcuno nell'organizzazione.