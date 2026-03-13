Virtus.pro rafforza la sua squadra Counter-Strike 2 con due promozioni in un'accademia

HQ

Virtus.pro attraversato un breve periodo alla fine del 2023 quando vinceva alcuni titoli importanti nel mondo competitivo di Counter-Strike, un evento piuttosto sorprendente dato che la squadra ha avuto per lo più un record altalenante nell'esport. Naturalmente, V.P sta facendo il possibile per lasciare il suo nome nello spazio competitivo e l'ultima mossa in questo senso include la promozione di due giocatori dalla squadra dell'accademia.

Sia Aleksandr "AquaRS" Kovalev che Dias "F0R3VER" Kutubay sono stati promossi dalla squadra di seconda divisione al roster principale, colmando posti che altrimenti erano rimasti vacanti per un po' di tempo.

Quanto a come queste stelle dell'accademia si comporteranno nei tornei più importanti resta da vedere e non è chiaro quando ciò accadrà, dato che a causa del periodo turbolento di cambiamenti, la squadra principale di V.P. in CS2 non è programmata per un'apparizione ufficiale nel prossimo futuro.