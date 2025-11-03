Gamereactor

Virtus.pro superare Twisted Minds per essere incoronato campione della PUBG Global Series 10

Dopo essere caduta all'ultimo ostacolo nella serie 9, la squadra ottiene il suo tanto atteso trofeo.

HQ

Virtus.pro è andato così vicino a guadagnare un PUBG Global Series trofeo in ottobre quando è caduto all'ultimo ostacolo e ha perso il gran finale Series 9 a favore di Twisted Minds. Ciò non è accaduto una seconda volta.

Durante il fine settimana, come parte di Series 10, Virtus.pro è riuscito a superare Twisted Minds e rivendicare il trofeo per sé. Tutto sommato, è stata una vittoria piuttosto convincente, poiché V.P ha ottenuto 157 punti, il che lo ha portato ben lontano da Twisted Minds al secondo posto con 135 punti.

Questo è l'PUBG Global Series ultimo torneo dell'anno, e ora tutti gli occhi si stanno spostando sulPUBG Global Championship 2025, che si terrà in Thailandia tra il 28 novembre e il 14 dicembre. Inutile dire che sia V.P che Twisted Minds saranno squadre da tenere d'occhio all'evento.

