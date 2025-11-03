Virtus.pro superare Twisted Minds per essere incoronato campione della PUBG Global Series 10

HQ

Virtus.pro è andato così vicino a guadagnare un PUBG Global Series trofeo in ottobre quando è caduto all'ultimo ostacolo e ha perso il gran finale Series 9 a favore di Twisted Minds. Ciò non è accaduto una seconda volta.

Durante il fine settimana, come parte di Series 10, Virtus.pro è riuscito a superare Twisted Minds e rivendicare il trofeo per sé. Tutto sommato, è stata una vittoria piuttosto convincente, poiché V.P ha ottenuto 157 punti, il che lo ha portato ben lontano da Twisted Minds al secondo posto con 135 punti.

Questo è l'PUBG Global Series ultimo torneo dell'anno, e ora tutti gli occhi si stanno spostando sulPUBG Global Championship 2025, che si terrà in Thailandia tra il 28 novembre e il 14 dicembre. Inutile dire che sia V.P che Twisted Minds saranno squadre da tenere d'occhio all'evento.