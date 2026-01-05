Wildcard blocca il roster Counter-Strike 2 con quattro nuove aggiunte

HQ

Ora che siamo nel nuovo anno e la stagione Counter-Strike 2 si sta preparando a ripartire per tutto il tempo, l'organizzazione Wildcard è apparsa per annunciare il suo roster per la stagione 2026, composta principalmente da volti nuovi.

L'unica stella nota è Jaxon "Peeping" Cornwell, che guida un roster che include Ethan "reck" Serrano di SportsBetExpert e Anthony "CLASIA" Kearney di SkinRave Esports, oltre a Simon "sSen" Solnæs Iversen e Miłosz "mhL" Knasiak, promossi da Wildcard 's Academy.

Non è chiaro dove vedremo per la prima volta questa squadra in azione, ma ci saranno eventi importanti a fine gennaio, tra cui BLAST Bounty 2026 Season 1 Finals e IEM Krakow.