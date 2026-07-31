Xbox delinea il futuro: Asha Sharma promette una spinta importante per le console e una crescita più rapida

HQ

Ieri abbiamo riportato che il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha dichiarato durante la conferenza trimestrale degli utili dell'azienda che la tendenza per Xbox si è ora invertita, che inizierà a vedere una crescita dei ricavi entro un anno, dopo anni di calo dei dati.

Giovedì, la responsabile di Xbox, Asha Sharma, ha inviato un'email interna al team illustrando la strategia futura per Xbox dopo il completamento del cosiddetto "reset" (che significa essenzialmente che studi non redditizi sono stati rimossi da Xbox Game Studios e migliaia di dipendenti sono stati licenziati). Lei scrive (grazie, The Verge) che tutto si riduce a quattro C:



CORE: Rafforzare la nostra piattaforma, guidata dalla console



CONTENUTO: Far crescere grandi giochi in franchise globali



CREAZIONE: Fai di Minecraft la piattaforma di creatori del mondo



CONNESSIONE: Estendi i mondi che i fan amano



Entro la fine di giugno 2027, si prevede che l'azienda tornerà sulla buona strada e, entro il 2030, prevede che "la nostra ambizione è essere a metà strada verso il nostro obiettivo giornaliero a lungo termine con una crescita sostenuta a doppia cifra di giocatori e coinvolgimento e margini leader nel settore."

Anche se non tutti probabilmente applauderanno i piani di investire di più in Candy Crush e Minecraft, la piattaforma Xbox apparentemente sarà rafforzata dalle console, qualcosa che sappiamo che molti di voi speravano. Probabilmente avremo motivi per rivedere questo sviluppo più volte, dato che ora ci sono traguardi chiaramente definiti a cui aspirare.