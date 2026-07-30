Satya Nadella: "Si prevede che Xbox riporterà il business alla crescita nell'anno fiscale 2027"

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Anche se Microsoft, come al solito, sta guadagnando come mai prima, la divisione Xbox ha faticato da molto tempo e, ovviamente, c'era poco che suggerisse che questo sarebbe cambiato nel rapporto trimestrale appena pubblicato per il periodo aprile-giugno.

Mentre Microsoft ha registrato un aumento del 31,34% dei ricavi, quelli della divisione Xbox sono in realtà diminuiti del 10%. Ma il CEO Satya Nadella non sembra particolarmente preoccupato di questo; invece, sembra credere che Xbox abbia toccato il fondo. Con il massiccio programma di reset avviato dalla nuova capo Xbox, Asha Sharma (che ha coinvolto principalmente licenziamenti massicci, ma anche un nuovo focus su giochi più commercialmente validi), si aspetta che il team verde torni presto sulla giusta strada.

In relazione al rapporto trimestrale, ha detto (grazie, Kotaku):

"Per quanto riguarda Xbox, stiamo adottando le decisioni necessarie su tutto il nostro portafoglio contenuti, la piattaforma e le operazioni per reimpostare il business e permettere una crescita a lungo termine. Abbiamo la migliore proprietà intellettuale del settore e studi di talento in tutto il mondo, e crediamo di poter unire questi punti di forza, prevedendo di riportare il business alla crescita nell'anno fiscale 2027."

L'anno fiscale di Microsoft (a cui si riferisce) va dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027. Questo significa che tra circa dieci mesi la divisione Xbox dovrebbe tornare a crescere. Non sappiamo esattamente come ciò sarà realizzato, ma sospettiamo che Project Helix (la prossima Xbox) possa far parte dell'equazione, e forse uno o più giochi di grande successo.