Xbox fa trapelare una nuova interfaccia utente, inclusa la scheda Steam

Sembra che Microsoft includerà presto una sorta di scheda Steam in una versione futura della sua app Xbox, come mostrato in un mock-up di un nuovo pezzo di interfaccia utente.

Questa fuga di notizie arriva tramite Eurogamer, che ha individuato in un post sul blog di Xbox un'immagine nell'intestazione che mostra l'app Xbox aperta su uno schermo TV. Se osservi attentamente l'immagine, sarai in grado di individuare una scheda Steam accanto a Game Pass, Installato, Posseduto e altre schede che contrassegnano i giochi nella libreria di un utente.

Secondo The Verge, Microsoft starebbe lavorando a un aggiornamento che mostrerà agli utenti tutti i giochi che hanno installato sul proprio PC, sia da Epic Games che da Steam e Xbox Store.

Abbiamo anche sentito che la prossima console Xbox piacerà anche ai giocatori PC, quindi forse questo è il primo passo nel processo di fusione di un giocatore Xbox e PC in modo più permanente.