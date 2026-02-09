Yakuza Kiwami 3 & Legami Oscuri

HQ

Poco più di un anno fa, RGG Studio ha finalmente deciso di pubblicare i suoi titoli sulle piattaforme Nintendo, e sembra che questa mossa abbia dato i suoi grandi frutti. Sappiamo già che Yakuza Kiwami 1 su Switch, un semplice porting che ha adattato il titolo del 2016 alla prima console ibrida, è stato un bestseller che ha completamente cambiato la strategia editoriale dello studio alla fine del 2024, il che sei mesi dopo ha portato al lancio della rinnovata Director's Cut come esclusiva Nintendo Switch. Lo scorso novembre, hanno rafforzato il catalogo pre-natalizio per le console (e aggiornato il resto delle piattaforme) con versioni più ricurate e moderne di Yakuza Kiwami 1 e Yakuza Kiwami 2, porting che ho avuto anche l'onore di recensire e rivivere in un'analisi.

Ma a differenza di tutti questi titoli che ho giocato nell'ultimo anno, eccomi qui, per la prima volta, con qualcosa di nuovo. Perché Yakuza Kiwami 3 è più di una semplice revisione di Yakuza 3 Remastered: è un remake completo, che include anche un'avventura separata e parallela chiamata Dark Ties, con una visione senza precedenti dei personaggi principali di questa versione. E posso già dire che "Kiwami" (che dal giapponese significa "promosso") si distingue davvero come la versione definitiva di questo capitolo nella vita di Kiryu Kazuma.

E in cosa differisce in termini di gameplay rispetto a titoli simili come il già citato Kiwami I & II? Beh, essendo più e migliore nei suoi aspetti principali. Yakuza Kiwami 3 riprende la storia di Kazuma Kiryu che, dopo aver quasi definitivamente posto fine alla sua vita come yakuza nel Clan Tojo nell'episodio precedente, si sta preparando a partire con la sua "figlia" adottiva Haruka per Okinawa, dove intende gestire l'orfanotrofio Morning Glory, proprio come suo "padre" Dojima aveva fatto per lui durante l'infanzia. Tuttavia, una nuova cospirazione minaccia quel sogno di una vita pacifica da civile, così come il debole Clan Tojo e il suo nuovo leader, Daigo Dojima, che è stato attaccato. Con molte domande su chi ci si possa fidare, Kiryu deve ancora una volta mettere in pausa i suoi piani per combattere ogni tipo di criminale del sottobosco giapponese al fine di scoprire la verità. E ora ha più opzioni che mai.

Questo perché Yakuza Kiwami 3 ha completamente rinnovato il suo sistema di combattimento, eguagliando e superando quello dei capitoli recenti. Kiryu ora possiede lo stile di combattimento Ryukyu, imparato durante il suo soggiorno a Okinawa, che gli permette di concatenare innumerevoli colpi e combo con una vasta gamma di armi. Ha anche nuove abilità che possono essere ottenute con i potenziamenti, sia pagando per l'allenamento sia completando missioni. E, naturalmente, lo Stile Drago Dojima, o Stile Kiwami, è indispensabile, permettendoti ora di concatenare più colpi e combo che mai. Quel moccioso gangster potrebbe non toccare terra finché non sarà stordito.

Yakuza Kiwami 3 (e la serie in generale) si basa non solo sul dramma delle sue storie, ma anche sulla comicità degli interludi, e ora abbiamo, ovviamente, una buona selezione di mini-giochi che ci terranno incollati per quasi più ore della trama principale. Ora ci sono nuove canzoni nel karaoke (e questo mini-gioco è ancora difficile come sempre!), oltre a una selezione di nuovi giochi arcade per le sale giochi SEGA sparsi per le città del gioco, dove possiamo giocare titoli come Galaga 2, Fantasy Zone Gear, Sonic Drift e Streets of Rage nelle loro versioni Game Gear dall'inizio alla fine.

Se vogliamo qualcosa di più elaborato, abbiamo anche l'opzione di massimizzare il rango di Kiryu come "papà" dell'orfanotrofio di Okinawa, aiutare tutti gli orfani con i loro problemi e raccogliere fondi per sostenerli. Mini-giochi come pescare, cucire o fare i compiti sono un sollievo gradito quando sai che dovrai tornare per le strade di Kamurocho per ristabilire l'ordine. Tuttavia, la mia missione secondaria preferita è aiutare la banda femminile di bosozoku, con i loro costumi esagerati e le decorazioni delle moto, che ho adorato. Puoi personalizzare la tua moto, scegliere i membri e partecipare alle gare (e ai combattimenti successivi), il che aggiunge varietà all'azione.

Yakuza 3 (e la sua versione Remastered) è sempre stato considerato un gradino sotto la maggior parte degli episodi in termini di finitura tecnica, ma qui questo è quasi completamente compensato. Yakuza Kiwami 3 segue le orme delle due recenti versioni modernizzate e di Yakuza 0 Director's Cut per offrire finalmente la fluidità e la performance che i giocatori meritavano. Non so della conclusione delle altre versioni, ma nella versione di prova che abbiamo usato (Nintendo Switch 2), il risultato è stato impeccabile nel gioco base. Sorprendentemente, ci sono stati frame congelati (fino a quasi tre secondi) nelle transizioni tra gameplay e cutscene, sia in modalità portatile che in modalità Docked. Il gioco non si bloccava né crashava, sembrava solo che facesse fatica a caricare il blocco di memoria successivo. Comunque, era un bug abbastanza fastidioso da notare qui.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties rinnova anche l'impegno di RGG Studio verso i suoi fan in tutto il mondo, specialmente in Europa, che ora offre la localizzazione in spagnolo, francese, tedesco e italiano, ma anche in portoghese (brasiliano), russo, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato. Anche il doppiaggio è stato modernizzato, sono state aggiunte nuove linee e ci sono anche nuovi doppiaggi in inglese, giapponese e cinese. Un tentativo titanico con le nuove lingue, soprattutto in una serie di giochi in cui si parla e si legge molto, ma abbiamo comunque riscontrato alcuni errori e errori di ortografia, almeno nella versione spagnola usata per questa recensione, che avrebbe avuto bisogno di una patch post-lancio.

A completare questa versione "definitiva" di Yakuza 3 c'è l'aggiunta di nuovi contenuti chiamati Dark Ties, che ci danno una prospettiva migliore su come operavano le altre famiglie del Clan Tojo e, naturalmente, sulla costruzione di quell'antagonista "complesso", Yoshitaka Mine. In una storia parallela a quella di Kiryu e del suo ritorno a Kamurocho, Mine passa dall'essere un civile benestante a essere coinvolto e a scalare rapidamente i ranghi del mondo criminale di Tokyo. Le sue catene di missioni si basano sull'esecuzione di lavori per il suo partner, il vile Kanda, con cui gradualmente prende il controllo del quartiere a luci rosse. Il mio usa il suo sistema di combattimento in stile pugile e le barre in stile singolo, oltre al suo albero delle abilità. Avrai anche accesso all'Hell's Arena, un club di combattimento che ripete la formula con diversi tipi di scontri sia contro orde di nemici che contro volti familiari della serie.

Dark Ties non aggiunge nuove meccaniche alla storia, ma aggiunge qualche ora in più alla storia principale, continuando a soddisfare la tua voglia di riscoprire questa fase della vita di Kiryu Kazuma. Può essere goduto separatamente da Yakuza Kiwami 3, anche se contiene spoiler sul finale, quindi è meglio goderlo dopo aver finito il gioco. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties rende finalmente giustizia al terzo capitolo della saga, con una grafica all'altezza, un sistema di combattimento rinnovato ed ampliato (che stabilisce un nuovo standard per i futuri remake di Kiwami) e nuovi contenuti, prova che Ryu Ga Gotoku Studio è più che felice di rivedere il suo lavoro e migliorarlo, e noi, per ora, sono entusiasti del risultato.