Yooka-Laylee lo sviluppatore Playtonic licenzia il personale

HQ

Yooka-Laylee Lo sviluppatore Playtonic ha licenziato un certo numero del suo personale. Yooka-Laylee riceverà una rimasterizzazione quest'anno, ma nonostante ci sia ancora entusiasmo da parte dei fan intorno all'IP, sembra che non sia sufficiente per fermare i licenziamenti.

"Ultimamente è stato un periodo davvero difficile per Playtonic in un posto di lavoro che di solito è così divertente", ha scritto Matt Griffin, audio designer di Playtonic su LinkedIn (tramite Insider Gaming). "I licenziamenti sembrano far parte del settore ora, non importa dove ti trovi, ma questo non rende le cose più facili".

Nel post di Griffin, si collega ai profili di 14 membri dello staff di Playtonic che sono in cerca di lavoro. Alcuni ex membri del personale hanno anche chiarito di essere stati licenziati sui social media.