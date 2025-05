Zelensky arriva a Berlino per colloqui con Merz sulla guerra Russia-Ucraina Con il sostegno degli Stati Uniti in discussione, la Germania potrebbe assumere un ruolo più importante nello sforzo bellico dell'Ucraina.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato mercoledì a Berlino per colloqui con il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz, mentre entrambi i leader esplorano percorsi verso un cessate il fuoco riaffermando il sostegno militare. Con il sostegno degli Stati Uniti in discussione, Berlino segnala la disponibilità ad assumersi una responsabilità più ampia, pur mantenendo l'ambiguità sulle future consegne di armi. Naturalmente, resta da vedere fino a che punto la Germania è disposta a spingersi, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Il presidente francese Macron, il primo ministro britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro polacco Tusk, il presidente ucraino Zelensky e Olena Zelenska in Piazza dell'Indipendenza, Kiev, Ucraina, 10 maggio 2025 // Shutterstock