100 Thieves annuncia la prima firma di ritorno a Counter-Strike 2

HQ

Recentemente, 100 Thieves ha annunciato il suo ritorno al competitivo Counter-Strike 2 , una grande mossa che è arrivata anche con l'informazione che la squadra nordamericana avrebbe basato questa iniziativa in Europa, probabilmente attingendo talenti della regione. A tal fine, ora abbiamo una conferma in una certa misura, dato che è stato rivelato il primo ingaggio.

E sarà nientemeno che uno dei giocatori Counter-Strike più decorati di tutti i tempi, dato che il norvegese Håvard "rain" Nygaard si unirà a 100 Thieves dopo aver concluso un periodo con FaZe Clan durato quasi un decennio.

Non abbiamo ancora altri acquisti da condividere, ma chiaramente dovremmo aspettarci cambiamenti su questo fronte a breve. Secondo la direzione del team, sappiamo che Graham "messioso" Pitt è stato ingaggiato come responsabile delle operazioni CS mentre Sean "sgares" Gares è stato scelto come responsabile degli FPS del team.