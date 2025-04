Abbiamo visto come Nintendo Switch 2 gestisce alcuni preferiti di terze parti

HQ

Il Nintendo Switch 2 Direct è stato ieri e ora siamo in grado di dire, oltre a riferire in diretta sull'evento, che abbiamo inviato David Caballero di GR ES a Parigi per dare un'occhiata alla console e ad alcuni dei giochi che saranno disponibili su di essa.

Gran parte della presentazione di ieri è stata dedicata alla discussione dei giochi di terze parti in arrivo su Switch 2. Alcuni dei preferiti che erano in circolazione da anni come Hogwarts Legacy e giochi più recenti come Split Fiction erano tra i lanci di Nintendo Switch 2.

Nei video qui sotto, puoi farti un'idea di come funzionano questi giochi su Nintendo Switch 2. Quindi, se stai pensando di provare alcuni titoli di terze parti su un sistema diverso, dai un'occhiata:

