AI: The Somnium Files - No Sleep for Kaname ha un "Appuntamento" su PS4, PS5 e Xbox Series

I due geni del mistero di Too Kyo Games, Kazutaka Kodaka (Danganronpa) e Kotaro Uchikoshi (Zero Escape), hanno fatto rumore all'inizio dell'anno, il che ha fatto appassionare i fan alle nuove novità delle loro avventure narrative ricche di storia.

Il primo, che recentemente ha suggerito un possibile DLC e adattamento per Switch 2 del premiato The Hundred Line: Last Defense Academy, e che ha elogiato le capacità di scrittura del partner per scenari ipotetici nuovi , ora anticipa una sorta di annuncio il 22 febbraio (2.22). E anche se questo suona come un altro amore da Danganronpa nelle orecchie dei fan, finora non è stato svelato altro.

Quest'ultimo è passato in secondo piano nel recente No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files e ha lasciato che Kazuya Yamada guidasse la narrazione nello spin-off verso un suo doppio episodio. La notizia è che la produzione di Spike Chunsoft è ora pronta per il rilascio su ulteriori console, dato che è stata esclusiva per Nintendo Switch/Switch 2 e PC fin dal suo lancio originale in estate. Secondo l'annuncio dell'editore/sviluppatore, la nuova avventura di Date sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 26 febbraio 2026. Ecco come appare su PS5:

L'annuncio include anche un'edizione fisica alternativa, ma solo per l'ultima console Sony, il cosiddetto "No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files PS5 Tote Bag Bundle" (nella foto sotto), disponibile sullo Spike Chunsoft Official Store.