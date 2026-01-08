La Hundred Line "permette possibilità illimitate di DLC", versione Switch 2 sulle carte

HQ

The Hundred Line: Last Defense Academy di Too Kyo Games è stata una versione più audace della formula Danganronpa di Kazutaka Kodaka, introducendo elementi nuovi, e la sua narrazione era così inventiva che i fan hanno sostenuto che avrebbe dovuto collezionare più premi Game of the Year in quel campo alla fine del 2025. Ora, una nuova intervista con il creatore giapponese rivela piani per un aggiornamento per Nintendo Switch 2 e persino potenziali contenuti extra per la storia.

"Vorremmo considerare anche questo", ha risposto Kodaka a RPG Site quando gli è stato chiesto di una Switch 2 Edition, dato il contrasto nelle prestazioni rispetto alle versioni attuali per Switch e PC. Tuttavia, parlando di piattaforme, Kodaka-san "al momento non sta considerando nulla" riguardo alle console PlayStation e Xbox.

Parlando specificamente dei contenuti, il designer del gioco e della narrazione capisce che la disposizione unica del titolo si presta a innumerevoli rami ed espansioni, incluse storie scaricabili:

"Vie che espandono il lore o aggiungono personaggi, e persino collaborazioni con altri scrittori. La struttura di Hundred Line permette possibilità illimitate."

In effetti, Kazutaka Kodaka è un complice di Kotaro Uchikoshi di Too Kyo (Zero Escape, AI: The Somnium Files), che ha scritto sceneggiature per The Hundred Line e potrebbe benissimo essere autore di una di quelle ipotetiche storie bonus. Nella stessa intervista, Kodaka-san ha detto di Uchikoshi-san:

"Mi sono ricordato ancora una volta che scrive davvero scenari interessanti. Non avevo mai vissuto il suo modo di dare vita a personaggi che avevo creato io, quindi mi ha lasciato una forte impressione. Mi piacerebbe leggere un altro scenario "in stile Uchikoshi" di Hundred Line nel DLC."

The Hundred Line: Last Defense Academy è attualmente disponibile con uno sconto del 30% sia sul Nintendo eShop che su Steam. Durante le vacanze di Natale, Kodaka-san ha ringraziato i fan per il caloroso sostegno e ha ricordato a tutti che "Hundred Line potrebbe davvero diventare l'ultima grande storia di gioco di 200 ore nella storia umana scritta interamente senza IA".