Alastair Duncan tornerà nel ruolo di Mimir nella serie God of War di Amazon

HQ

Ricordi quando ieri ho scritto di Mandy Patinkin e Ólafur Darri Ólafsson che sono stati scelti per interpretare Odino e Thor nella serie God of War di Amazon e ho concluso l'articolo dicendo che probabilmente presto avremmo scoperto gli attori di Mimir, Sindri, Brok e altri ruoli importanti? Eccoci qui.

Deadline continua a ottenere gli scoop sul progetto e ha rivelato che una persona dei giochi riprenderà effettivamente il suo ruolo nello show. Perché ora sappiamo che Alastair Duncan (Death Stranding 2: On the Beach e una serie di film animati di Batman) tornerà nei panni di Mimir. L'attore scozzese è una testa mozzata per il 99.999% dei giochi, quindi sarà interessante vedere se rimarrà appeso ai fianchi di Ryan Hurst nella serie o sarà solo la voce.

Le notizie sul casting non si fermano qui, però, poiché ci viene detto che Jeff Gulka (X-Files e Stargate SG-1) e Danny Woodburn (The Witcher e Seinfeld) sono stati scelti per i ruoli di Sindri e Brok.

Se Amazon continuerà questa tendenza, scopriremo chi giocherà Atreus e Freya la prossima settimana, quindi restate sintonizzati.