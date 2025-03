Amazon MGM Studios nomina i dirigenti di Spider-Man e Harry Potter come produttori del prossimo film di James Bond

HQ

Dopo la decisione diAmazon MGM Studios mettere da parte Barbara Broccoli e Michael G. Wilson dai loro compiti a lungo termine di gestione e produzione del franchise diJames Bond, stiamo aspettando con impazienza notizie su chi il gigante della produzione selezionerà come le prossime persone che si occuperanno della serie cinematografica più longeva.

Questo è stato ora annunciato e confermato, con Amy Pascal (ex della trilogia diSpider-Man: Home perMarvel Studios ) e David Heyman (Warner Bros. eHarry Potter il prossimo reboot della serie TV di HBO) selezionati come la coppia che aiuterà a guidare 007 nel futuro.

Parlando di questa decisioneAmazon MGM Studios, il responsabile del cinema, Courtenay Valenti, ha dichiarato: "Stiamo affrontando ogni decisione creativa con James Bond, che Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno guidato così magistralmente, con il massimo senso di responsabilità. Parte di un gruppo d'élite di produttori che hanno sviluppato e gestito enormi franchise cinematografici con successo al botteghino e plauso della critica, Amy Pascal e David Heyman sono due dei produttori cinematografici più affermati, esperti e rispettati del nostro settore. Siamo onorati di lavorare con loro al prossimo capitolo di James Bond e siamo entusiasti di offrire al pubblico globale una narrazione che sostiene l'eredità impeccabile di questo amato personaggio".

Pascal produrrà il prossimo film di James Bond attraverso il suo Pascal Pictures, mentre Heyman è legato attraverso il suo Heyday Films. Non ci sono ulteriori informazioni su questo imminente sforzo di Bond, il che significa che dovrai solo continuare ad aspettare pazientemente per sapere chi sarà scelto come prossimo agente di His Majesty's Secret Service.