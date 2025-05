Anteprima finale femminile del Madrid Open tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff

HQ

Aryna Sabalenka e Coco Gauff giocheranno la finale di singolare del Madrid Open domani, sabato. La campionessa in carica Iga Świątek, che ha raggiunto la finale due volte di fila, è stata rapidamente eliminata da Coco Gauff in 64 minuti. La giocatrice americana, vincitrice degli US Open 2023, ha ottenuto la sua prima vittoria sulla terra battuta contro la polacca in modo clamoroso, 6-1, 6-1, e la terza vittoria consecutiva contro Swiatek, che era in testa al testa a testa con Gauff per 11-1.

Nel frattempo, Aryna Sabalenka ha dovuto lavorare un po' di più per eliminare la numero 17 del mondo Elina Svitolina. Il bielorusso ha sconfitto l'ucraino 6-3, 7-5 e ha raggiunto la finale del Madrid Open per la quarta volta.

La finale del Madrid Open tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff si svolgerà sabato 3 maggio alle 10:00 BST e alle 11:00 CEST. Data la sua esperienza, si potrebbe pensare che Sabalenka sia la favorita, ma il loro record di testa a testa è stretto, con Gauff in vantaggio per 5-4, inclusa la loro unica partita sulla terra battuta, a Roma nel 2021.