Leon Kennedy è la persona più forte nella storia di Resident Evil, afferma il regista di Requiem

HQ

Sembra che Resident Evil Requiem vedrà l'unione sia degli aspetti action che del survival horror del franchise, attraverso i personaggi giocabili di Leon S. Kennedy e Grace Ashcroft. Grace è una nuova arrivata nel franchise e sarà terrorizzata da ogni mostro che vedrà, mentre Leon è ormai un veterano temprato e ha persino ricevuto un apparente aumento di potere per renderlo il protagonista più forte della storia di RE.

"Grace è la persona più temibile nella storia di Resident Evil, e Leon è il più forte", ha dichiarato il regista Koji Nakinishi in un'intervista con Famitsu dopo la rivelazione di Leon. "Penso che uno dei momenti salienti sarà vedere come questi due personaggi contrastanti interagiscono."

Nakinishi ha spiegato che il gameplay è più o meno diviso a metà per quanto riguarda Leon e Grace, quindi passerai circa metà del gioco come ciascun protagonista. Interagiscono tra loro in vari punti della storia, e ha paragonato il cambio di gameplay a entrare in una sauna calda e poi fare un bagno freddo. "L'abbiamo creato per far emergere il meglio dei caratteri contrastanti di Leon e Grace. È un'esperienza di gioco unica nella serie Resident Evil prima d'ora, quindi spero che la proverai," ha detto.

Se sei un principiante che viene a Resident Evil Requiem, Nakinishi pensa comunque che ti divertirai a giocare nei panni del veterano Leon. "In parole semplici, è un bel ragazzo. Non solo nell'aspetto, ma anche nella personalità," ha detto il regista. "È bello sia dentro che fuori, ma non è arrogante a riguardo. È un ragazzo spensierato che ama scherzare e ha un atteggiamento freddo, ma ha molta passione dentro. È anche forte nelle arti marziali e nella tecnica, e non ha punti deboli. Se fosse nella vita reale, non credo che potremmo diventare amici."