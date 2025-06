Arabella Stanton mostra la sua Hermione perfetta in una nuova clip

HQ

La scorsa settimana, è stato annunciato che la prossima serie HBO basata sui libri di Harry Potter, prodotta da Warner Bros., ha trovato i suoi giovani protagonisti. Dominic McLaughlin interpreterà il ruolo di Harry Potter, Arabella Stanton è stata scelta per il ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout interpreterà Ron Weasley. Anche se questi attori bambini ci sono sconosciuti oggi, ci sono buone probabilità che diventino nomi noti in futuro, proprio come hanno fatto una volta gli attori dei film. Purtroppo, trattandosi di nuovi arrivati, non sappiamo ancora se siano adatti ai ruoli, ma molti sono diventati più ottimisti.

Ora, è apparsa una nuova clip che mostra Arabella Stanton in una scena di un corso di recitazione. Nella clip, che non è correlata al suo ruolo nella prossima serie TV Harry Potter, la sua interpretazione ricorda fortemente la personalità di Hermione Granger, che ha convinto molti spettatori. Dai un'occhiata qui sotto e preparati a tornare a Hogwarts quando la serie debutterà il HBO Max nel 2026.