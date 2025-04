ARC Raiders effettuerà un secondo Tech Test alla fine di aprile

HQ

Lo sviluppatore Embark Studios ha annunciato il secondo importante Tech Test per la sua prossima avventura di estrazione multiplayer, ARC Raiders. In vista del lancio del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X/S entro la fine dell'anno, questo secondo test consentirà ai giocatori di dare un'occhiata al gioco e di metterlo alla prova in quello che viene descritto come il "più grande test pubblico di sempre".

Tech Test 2 inizierà il 30 aprile e durerà cinque giorni fino a terminare il 4 maggio. Consentirà ai giocatori su PC e console di vivere l'azione e non solo consentirà ai fan di entrare nel Rust Belt per combattere le macchine ARC e cercare bottino, ma fornirà uno sguardo a una "gamma più ampia di nemici ARC, più armi, equipaggiamento e gadget, progressione del giocatore molto più profonda e sistemi di creazione, e un'anteprima del ARC Raiders ' prossimo Battle Pass."

Parlando del secondo Tech Test, il produttore esecutivo Aleksander Grøndal ha dichiarato: "Negli ultimi sei mesi, abbiamo lavorato duramente per espandere l'esperienza di base, sulla base del feedback della community. Questa è la nostra occasione per vedere come si comportano questi cambiamenti su larga scala. Siamo particolarmente ansiosi di raccogliere feedback sulla progressione, l'esperienza di combattimento, le prestazioni multipiattaforma e come si sente l'esperienza ora che è più ampia e stratificata".

Per quanto riguarda il modo in cui i fan possono registrarsi per partecipare a Tech Test 2, puoi andare su Steam se intendi giocare tramite quella piattaforma, o andare sul sito web ARC Raiders se intendi dare un'occhiata tramite console o Epic Games Store.