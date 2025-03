Assassin's Creed Shadows Guida: Come migliorare e ottenere il meglio dal tuo Nascondiglio

HQ

Assassin's Creed hanno caratterizzato per molto tempo la costruzione di basi e attività alleate, sia che si trattasse dei compagni reclutati di Assassin's Creed Brotherhood, Kenway Fleet di Assassin's Creed IV: Black Flag e persino Assassin's Creed Valhalla di Jomsvikings. Assassin's Creed Shadows non è diverso, tranne per il fatto che Ubisoft ha modificato questa attività per diventare un'attività più pratica e personalizzabile.

Questo si presenta sotto forma di Hideout (o più precisamente Tomiko's Homestead ), che è essenzialmente il piccolo appezzamento di terra protetta che Naoe e Yasuke chiamano casa. È una parte separata del mondo aperto che consente al giocatore di costruire una casa nel modo che desidera, con l'unico problema che i potenziamenti e i nuovi edifici costano risorse, oggetti che si trovano nel mondo aperto saccheggiando forzieri e accaparrandosi scorte di risorse. Quindi, con questo nuovo sistema in mente, come funziona il Hideout e come lo si migliora?

Il Hideout ruota principalmente attorno a cinque elementi fondamentali; Stables, Kakurega, Forge, Study e Dojo. Ognuno ha uno scopo diverso e un riassunto di ciò che ciascuno fa può essere trovato di seguito:

Scuderie - Consente agli esploratori di contrabbandare più risorse dalle scorte



Kakurega - Offre voci stagionali per rivelare posizioni di oggetti collezionabili e unici e consente di fondare più sedi Kakurega nel mondo aperto



Forgia - Luogo per aggiornare, potenziare o smantellare armi ed equipaggiamento



Studio- Aggiunge ulteriori esploratori ed espande la zona di ricerca degli esploratori



Dojo - Luogo per addestrare gli alleati per consentire loro di diventare più efficaci in azione



Ognuna di queste aree principali può essere potenziata fino a tre volte e avrai bisogno di risorse sempre maggiori per farlo. Il nostro consiglio è di saccheggiare tutti i forzieri che trovi e di accaparrarti tutte le risorse sul tuo cammino lungo il percorso. Il costo iniziale di una di queste stanze è in genere economico, lo è anche il primo aggiornamento, ma il terzo può richiedere quasi 1.000 di una risorsa e centinaia e centinaia di un'altra coppia. Inutile dire che si tratta di grandi investimenti.

Ma non è tutto! Puoi anche costruire una collezione di stanze a tema. Questi non hanno elementi aggiornabili, ma offrono bonus che influenzano il gameplay. Ognuna di queste stanze viene sbloccata aiutando persone specifiche nel mondo più ampio, quindi è probabile che non avrai accesso ad esse per un bel po'. Tuttavia, di seguito puoi trovare un elenco completo di ogni camera e di ciò che offrono Naoe e Yasuke.



Tera - Aumenta il guadagno di esperienza del 10%



Jinja - Pregare conferisce un dono per i successivi 15 minuti e migliora i doni del santuario del 20%



Nando - Riduce del 30% il costo delle risposte dell'esploratore



Zashiki - Le razioni sono più efficienti del 20%



Sala da tè - Le razioni sono più efficienti del 20%



Galleria - Ti consente di mostrare l'equipaggiamento e di creare e passare da un equipaggiamento all'altro



Camera piccola - Camera semplice da decorare a piacere che non offre alcun bonus



Camera media - Camera semplice leggermente più grande da decorare a piacimento che non offre alcun bonus



Stanza grande - Stanza enorme da decorare come si desidera che non offre alcun bonus



In caso contrario, il tuo Hideout può essere ulteriormente personalizzato con Engawa passaggi connettivi, diversi tipi di terreno, una varietà di statue e cosmetici, molta flora e paesaggi e persino alcuni animali viventi che puoi collezionare in genere interagendo con loro nel mondo più ampio. La maggior parte di questi richiede risorse per essere costruita, quindi aspettati di mettere ancora più a dura prova il tuo reparto risorse.

Questo è tutto quello che c'è da sapere sul Hideout. Prenditi un po' di tempo per esplorare le nuove meccaniche di costruzione delle basi e assicurati di condividere le tue creazioni con i tuoi compagni shinobi e samurai qui sotto.