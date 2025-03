Assassin's Creed Shadows Guida: come sbloccare Yasuke e migliorarlo

HQ

Assassin's Creed Shadows ha due protagonisti, lo shinobi Naoe e il samurai Yasuke. Sebbene questo sia un fatto ben noto, ciò che potrebbe sorprendere molti è che Yasuke non è immediatamente disponibile per giocare. Mentre si ha un assaggio dello straniero proveniente da lidi stranieri all'inizio del gioco, subito dopo viene rinchiuso, lasciando ai giocatori la possibilità di familiarizzare con Naoe e il suo stile di gioco unico. Allora, come si sblocca Yasuke?

Questa è una sfida che potrebbe richiedere cinque ore o 25 ore a seconda di come ti piace giocare Assassin's Creed giochi. Se ti piace esplorare fuori dai sentieri battuti, è meglio che ti senti a tuo agio giocando nei panni di Naoe poiché Yasuke è legato alla progressione della storia principale e dovrai raggiungere la fine del primo atto per sbloccarlo.

Avviso spoiler! Lo sblocco di Yasuke arriva dopo il fatidico incontro di Naoe con Oda Nobunaga, poiché dopo quel momento Yasuke darà la caccia allo shinobi e la localizzerà in un castello durante una tempesta come parte della missione Mibuno Showdown. Una volta fatto ciò e nei libri, puoi passare liberamente alla schermata Inventory nel menu e tenere premuto un input per ricaricare il mondo di gioco, sostituendo Naoe come Yasuke.

Anche se questo porterà a un enorme cambiamento nel gameplay, poiché Yasuke non ha la furtività e l'agilità di Naoe, i fondamenti di Assassin's Creed Shadows rimangono. Ciò significa che tutta la tua comprensione e progressione di Mastery e Knowledge Points si trasferisce, con ogni personaggio che ha i propri alberi delle abilità e punti designati. Ciò significa che tutti i punti che spendi durante il tuo tempo come Naoe verranno conservati e resi disponibili per Yasuke, quindi potresti avere 50+ punti da spendere la prima volta che indossi la tuta da samurai.

L'attrezzatura è una bestia completamente diversa. In realtà non sbloccherai armi e armature per Yasuke finché non avrai accesso al personaggio. Ciò significa che la tua prima esperienza con Yasuke sarà limitata al suo equipaggiamento iniziale e dovrai conquistare castelli, saccheggiare forzieri o visitare mercanti per acquistare oggetti migliori e più rari che possono migliorare le sue azioni in battaglia.

Per quanto riguarda il modo in cui dovresti costruire Yasuke, questo dipende interamente da te. Ti suggeriamo di inserire alcuni punti nell'albero Samurai ogni volta che ne hai l'occasione, poiché ciò migliorerà Yasuke nel suo complesso, mentre gli alberi Long Katana, Naginata, Kanabo, Teppo e Bow sono tutti adattati alle rispettive classi di armi per il personaggio.

Quindi, quando dovresti usare Yasuke? In genere dipende da te. Ci sono alcune occasioni in cui il personaggio deve essere usato al posto di Naoe, in genere per un motivo narrativo, ma in senso di gameplay, puoi avvicinarti a gran parte dell'esperienza più ampia come entrambi i personaggi. Puoi affrontare castelli, dare la caccia a bersagli, riflettere e pregare nei santuari e molto altro ancora. Il problema principale è che ci sono alcune attività open world fatte specificamente per Naoe o Yasuke, e allo stesso modo le scarse abilità di parkour del samurai generalmente lo rendono una cattiva scelta per la sincronizzazione a Viewpoints. Ma per il resto, il Giappone feudale è la tua ostrica come entrambi i personaggi, quindi prendilo e facci sapere qui sotto chi preferisci giocare come Naoe e Yasuke.