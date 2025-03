Assassin's Creed Shadows Guida: Punti Maestria e Punti Conoscenza - Cosa sono e come ottenerli

HQ

Fortunatamente per Assassin's Creed Shadows, Ubisoft ha esaminato l'enorme e francamente assurdo albero delle abilità di progressione di Assassin's Creed Valhalla e lo ha completamente rielaborato e attenuato. Questo gioco ha una configurazione di progressione molto più snella, una struttura che introduce alcune nuove idee che potrebbero richiedere un po' di spiegazioni per essere comprese nella loro interezza. Quindi, per aiutarti nel tuo cammino, approfondiamo Mastery e Knowledge Points e come guadagnarli e spenderli.

Punti Maestria

Questi sono i tuoi tipici punti abilità da spendere. Li guadagni praticamente per tutto in Assassin's Creed Shadows, che si tratti di salire di livello, eliminare un bersaglio, completare una missione o una missione secondaria, l'elenco potrebbe continuare. Ti verranno consegnati così tanti di questi durante la tua avventura che può sembrare esorbitante, ma in pratica avrai sempre qualcosa per cui spenderli.

All'inizio del gioco, noterai che le abilità per cui puoi utilizzare Mastery Points sono in genere piuttosto economiche e potresti persino finire per acquisire ogni possibile aggiornamento in ogni albero delle abilità prima che si sblocchi la fase successiva dell'albero delle abilità. Il nostro consiglio è quello di scegliere quali armi ti piace usare per ogni personaggio e poi di investire in quegli alberi delle abilità e risparmiare i punti rimanenti per il futuro. Questo perché le abilità iniziano a diventare piuttosto costose man mano che gli alberi delle abilità si sviluppano, con alcune abilità che costano sette o più punti ciascuna.

Da notare: Naoe e Yasuke non condividono il loro Mastery Points, quindi sentitevi liberi di spenderli per ogni personaggio come meglio credete!

Quindi, cosa fai quando hai Mastery Points da spendere e non hai competenze disponibili su cui investire? Questo è quando Knowledge Points entrano in gioco nell'equazione.

Punti di conoscenza

A sinistra della schermata Mastery del menu, vedrai un piccolo grafico che mostra un simbolo giapponese e un po' di testo che indica "Classifica successiva in: X". In sostanza, devi migliorare il tuo Knowledge Rank per sbloccare la fase successiva di ogni albero delle abilità, con un totale di sei livelli da superare durante l'avventura più ampia.

Guadagnerai Knowledge Points che contano per il tuo prossimo aumento di grado completando attività molto specifiche nel mondo aperto. Si tratta di Shrines, Kofun, Kuji-kiri e Kata e sono contrassegnati sulla mappa con simboli rossi. Ogni volta che completi una di queste attività, ti verrà consegnato un singolo Knowledge Point, e mentre accumulare 10 punti per i primi livelli (e poi 15 per gli ultimi) potrebbe sembrare molto, queste sono in genere attività molto facili da completare.

Shrines, ad esempio, ruotano attorno alla ricerca di pergamene o alla preghiera nei santuari, ed entrambi possono essere localizzati utilizzando Eagle Vision per contrassegnare i punti vicini con un piccolo punto bianco luminoso. Kata è un evento quick-time per Yasuke, e Kuji-kiri è lo stesso ma per Naoe, e ognuno generalmente richiederà un minuto o due del tuo tempo se sei concentrato e veloce. Kofun sono tombe da esplorare e queste possono richiedere un po' più di tempo e sforzo per navigare nelle loro sale tortuose e buie.

Una volta che hai acquisito abbastanza Knowledge Points per salire di grado, è semplice come tornare alla schermata Mastery per assistere a un rapido grafico di aumento di livello e quindi ottenere l'accesso alla prossima serie di abilità e abilità.

Inoltre, non preoccuparti di dover completare una quantità molto specifica di attività o compiti Knowledge per guadagnare la quantità sufficiente di Mastery o Knowledge Points per il tuo personaggio. Ci sono molte più attività nel mondo aperto di quelle necessarie per completare la progressione in questo gioco, quindi non preoccuparti di raggiungere il 100% per potenziare completamente i tuoi personaggi.

Infine, e riportandolo ai Punti Maestria, ciascuno degli alberi delle abilità ha una Passiva di Maestria generale che viene avanzata spendendo punti in ogni albero. Per l'albero Katana di Naoe, questo potrebbe aumentare progressivamente il suo danno complessivo, il che, come puoi dedurre, è estremamente utile, quindi ancora una volta, concentra i tuoi sforzi e le tue specifiche sugli alberi che si adattano al tuo modo di giocare.