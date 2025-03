Assassin's Creed Shadows ' il primo aggiornamento risolve i bug della modalità foto e stabilizza ulteriormente il gioco

HQ

Dopo il suo debutto completo il 20 marzo, Ubisoft ha già cercato di migliorare e potenziare Assassin's Creed Shadows con il suo primo aggiornamento del titolo. Conosciuto come Update 1.0.1, questo è un cambiamento piuttosto basilare al gioco, in quanto in particolare affronta Photo Mode problemi e cerca di stabilizzare ulteriormente l'esperienza.

Nelle note sulla patch ci è stato detto che è stato risolto il problema seguente.

Correzioni di bug e miglioramenti:



Stabilizzazione - Risolti alcuni problemi globali



[PS5] Risolto un problema della modalità Foto che poteva causare un arresto anomalo durante il recupero delle foto da visualizzare sulla mappa del mondo.



[PC] Risolto un problema della modalità Foto che poteva causare un arresto anomalo durante lo scatto di una foto.



La patch varia anche in termini di dimensioni a seconda della piattaforma, con PS5 che riceve solo una dimensione di aggiornamento minore nonostante abbia uno dei tre elementi principali affrontati nelle note della patch. In totale, gli utenti PS5 possono aspettarsi un aggiornamento di 1,41 GB, il PC richiederà un aggiornamento di 7,03 GB, Xbox Series X/S avrà bisogno di un aggiornamento di 8,88 GB e il Mac richiederà 9 GB.

L'aggiornamento è ora disponibile e, se sei un po' deluso da quante poche modifiche apporta al gioco per qualche motivo, vale la pena notare che Hotfix #1 è in arrivo e si dice che stia "arrivando... caldo!"