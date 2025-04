Assassin's Creed Shadows l'ultimo aggiornamento disabilita una delle sue migliori e più recenti funzionalità

HQ

Ubisoft è in costante miglioramento Assassin's Creed Shadows da quando ha debuttato su PC e console un mese fa, e questo ha significato che diverse patch hanno fatto il loro debutto nelle ultime settimane. Ora, ne è arrivato un altro, prima del previsto, principalmente perché sta disabilitando una funzionalità nuova di zecca che molti hanno richiesto.

La funzione di vendita multipla che consente ai giocatori di vendere gruppi di oggetti a un venditore è stata disattivata e resa non disponibile per l'uso, tutto perché ha causato alcuni "problemi imprevisti". Ubisoft non ha dichiarato esplicitamente quali siano questi problemi, ma osserva che "stiamo lavorando per risolvere il problema e ripristinare la funzionalità in una prossima patch".

Per il resto, poiché un aggiornamento è stato forzato, questa nuova patch ha affrontato anche problemi di prestazioni e stabilità su PC, errori grafici su PS5, particolari problemi di perdita audio e anche il bug che ha rimosso l'opzione per chiamare gli alleati per chiedere aiuto.

La patch è ora disponibile per il download e richiederà un enorme aggiornamento di 11 GB per gli utenti di Xbox Series X/S, un aggiornamento di 9 GB per PC (Ubisoft Connect ) e utenti Mac, ma solo un piccolo aggiornamento di 0,5 GB per PS5 e un aggiornamento di 0,4 GB il Steam...