Avengers: Doomsday iniziano ufficialmente oggi le riprese

Sappiamo da un po' che molte grandi star eMarvel attori sono stati nel Regno Unito per un breve periodo di tempo per prepararsi a iniziare l'enorme impresa che sarà girataAvengers: Doomsday, ma ciò che non è stato notato prima è che le riprese del film non sono ancora iniziate. O meglio, non lo aveva fatto...

Il capo Kevin Feige ha ora rivelato cheAvengers: Doomsday le riprese iniziano oggi, 28 aprile, con ciò confermato dal dirigente durante una conferenza stampa relativa aThunderbolts*, come da ComicBookMovie.com.Marvel Studios

Con le riprese ora in corso, è probabilmente sicuro dire che è giunto il momento di iniziare a guardare e cercare di evitare spoiler, soprattutto per eventuali ulteriori e inaspettati cast e personaggi che potrebbero presentarsi nello sforzo corale.

In caso contrario, Avengers: Doomsday sta cercando di uscire nei cinema a maggio 2026, il che significa che probabilmente sarà un affare piuttosto affrettato e rapido per sistemare tutti gli elementi di post-produzione e prepararli in tempo dopo che le riprese si saranno concluse in pochi mesi.