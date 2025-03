Avowed sta ottenendo miglioramenti delle prestazioni per Xbox

HQ

Anche se poteva essere previsto, Avowed è stato un grande successo per Obsidian Entertainment e Microsoft, cosa che entrambi hanno confermato. Gli abbiamo dato una recensione molto positiva e pensiamo che questo sia ben meritato, e se non hai mai giocato all'avventura prima, non c'è mai stato un momento migliore di questo per iniziare.

Obsidian annuncia che il gioco è stato aggiornato alla versione 1.31 sia per PC che per Xbox Series S/X, e c'è tutta una serie di cose che sono state risolte. Include, tra gli altri miglioramenti, prestazioni migliori nelle città più grandi nelle modalità grafiche Balanced e Beauty e, naturalmente, un sacco di correzioni di bug. Dai un'occhiata all'elenco delle patch qui sotto:

Funzionalità richieste dalla community

Aggiunto il supporto per il contrasto elevato per diverse schermate dell'interfaccia utente.

Aggiunta l'opzione di anti-aliasing nativo per FSR.

Missioni





La missione "I nostri sogni ci dividono ancora" ora avanza correttamente alla fine del combattimento per i personaggi interessati. Ciò include una correzione retroattiva per i giocatori che caricano un salvataggio effettuato dopo il combattimento.



In rari casi, girare la Fortezza del Conforto non mancherà più alla Fortezza del Conforto.



Correzioni e miglioramenti dell'interfaccia utente





Le notifiche di esperienza guadagnata non rimangono più visibili a tempo indeterminato quando l'opzione nascondi interfaccia è attivata.



Gli indicatori di missione e gli oggetti sulla bussola ora appaiono come previsto se il giocatore ha selezionato l'opzione "Blocca bussola a nord" nelle Impostazioni.



Le icone di stato vicino alla barra della salute del giocatore non verranno più tagliate se molti stati sono attivi contemporaneamente.



Il passaggio delle impostazioni di upscaling a TSR non applicherà più inutilmente il valore Percentuale schermo.



L'impostazione per nascondere le notifiche XP ora si comporta come previsto.



Quando si utilizza l'opzione di tracciamento delle missioni per non tenere traccia della missione successiva, i segnalatori delle missioni non indicheranno più gli obiettivi della missione completati, quando una missione è completa.



Correzioni di bug





Risolto un raro caso in cui i nemici potevano scomparire dalla mappa.



Gli oggetti consumati non riappaiono più nell'inventario del giocatore in determinate condizioni.



I capelli di Orlan ora vengono renderizzati correttamente con impostazioni di qualità superiore.



L'impresa Pentimento non richiede più il completamento di una missione secondaria nella Scala di Smeraldo che è disponibile solo in base a determinate decisioni della missione principale.



Il giocatore non si ritroverà più in uno stato rotto che gli impedisce di ricevere l'obiettivo "Cucinare secondo le regole".



La ricetta per creare Adra dai frammenti di Adra non scompare più quando il giocatore potenzia l'abilità Avvoltoio.



Miglioramenti delle prestazioni





Prestazioni migliorate nelle modalità Bellezza e Bilanciato su Xbox quando ci si trova nelle città più grandi.



Se volevi provare Avowed, è incluso in Game Pass e puoi leggere la nostra recensione qui per avere un'idea se si tratta di un'avventura di tuo gradimento.