Barcellona e PSG puniscono Borussia e Aston Villa nei quarti di finale di Champions League

HQ

L'FC Barcelona ha dimostrato ancora una volta di essere sulla buona strada per vincere tutto quest'anno e si è praticamente assicurato un posto nelle semifinali di Champions League battendo il Borussia Dortmund 4-0. Il club tedesco è stato finalista l'anno scorso dopo aver sorprendentemente eliminato Paris Saint-Germain in semifinale, ma è stato chiaramente l'anello più debole nei quarti di finale di quest'anno (ottavo in Bundesliga).

Tuttavia, il Barça li ha puniti duramente, con quattro gol: una doppietta di Rober Lewandowski e altre reti per Lamine Yamal e Raphinha, che diventa l'unico marcatore di questa competizione con 12 reti (seguito con 11 da Lewandowski). Tutti i loro giocatori e l'allenatore Hansi Flick hanno poi ricordato che non si sono ancora qualificati. Sarà interessante il tipo di reazione che il Borussia proverà nella gara di ritorno giocata in casa, ma il Barcellona rimane imbattuto nel 2025.

Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha dovuto rimontare dal primo gol di Morgan Rogers dall'Aston Villa. Tuttavia, alla prima partita dopo aver festeggiato il titolo di Ligue 1, il PSG ha risposto con tre gol, di Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia e Nuno Mendes al Parco dei Principi: 3-1.

Tenendo conto dei risultati dell'andata, il Barcellona affronterà l'Inter in semifinale e il Parigi affronterà l'Arsenal il 29-30 aprile e il 6-7 maggio.