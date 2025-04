Il Barcellona arriva in finale di Copa del Rey: un altro Clásico è alle porte

HQ

FC Barcelona ha sconfitto Atlético de Madrid in Copa del Rey semifinale. Dopo i folli calci di rigore per 4-4 dell'andata, il ritorno ha avuto un solo gol di Ferrán Torres, capocannoniere del Barça nella competizione nazionale.

Nonostante giocasse in casa, l'Atleti ha spinto a malapena nel primo tempo ed è riuscito ad attaccare solo nel secondo tempo. Ci hanno provato, Sorloth ne ha anche segnato uno annullato per fuorigioco, ma sono stati imprecisi e il Barcellona si è giustamente guadagnato il posto nella finale, che si giocherà a Siviglia il 26 aprile contro il Real Madrid -che ieri è finita 4-4 contro la Real Sociedad-.

Sì, un altro Clásico. Il Barcellona ne ha già vinte due quest'anno, battendo il Real Madrid al Bernabéu nella Liga e battendolo nella Supercoppa spagnola. Il 26 aprile, il Real Madrid cercherà di ribaltare l'equilibrio, se riuscirà a risolvere le sue crepe difensive prima.

Le ultime due volte che Real Madrid e Barcellona si sono scontrate nella finale di Copa e le uniche in questo secolo sono state nel 2011 e nel 2014, e il Real Madrid le ha vinte entrambe. Il Madrid ha anche sconfitto il Barcellona l'ultima volta che si è scontrato nella competizione, nel 2023, con il Madrid che alla fine ha vinto.

Due Clásicos (e forse tre) in un mese

Ma la cosa migliore è che due settimane dopo, l'11 maggio, a Barcellona, seguirà un altro Clásico che potrebbe essere decisivo per il titolo de LaLiga... se il Real Madrid riuscirà a mantenere quel secondo posto per così tanto tempo. Inoltre, molti tifosi si stanno sfregando le mani alla prospettiva dell'ennesimo Clásico se entrambe le squadre dovessero raggiungere la finale di Champions League: sono su lati diversi della competizione, quindi potrebbero incontrarsi solo in una potenziale finale il 31 maggio.