Battlefield 6 uccide Zac Efron nel trailer di lancio

Siamo abituati a vedere celebrità nei giochi di Call of Duty e nel loro marketing, quindi è comprensibile se pensi che Battlefield 6 stia solo cercando di copiare CoD dopo aver visto i primi secondi del trailer di lancio live-action di EA. Tuttavia, ti renderai presto conto che è esattamente il contrario.

Il trailer di lancio di Battlefield 6 potrebbe iniziare mostrando Zac Efron, Jimmy Butler, Morgan Wallen e Paddy Pimblett che si preparano per un po' di azione, ma diciamo solo che EA non ha dovuto pagare per molto del loro tempo. Il trailer si concentra invece sui soldati regolari che combattono in ambienti urbani mentre utilizzano alcune delle diverse armi e gadget che potremo apprezzare quando Battlefield 6 verrà lanciato il 10 ottobre.