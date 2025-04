Ben Affleck difende il film originale Daredevil

Ai tempi, era una rarità per un film di supereroi essere buono. Anche se l'MCU dell'era moderna potrebbe non rivendicare la migliore qualità, alcuni film di supereroi dei primi anni 2000 erano dei veri e propri puzzolenti. Mi vengono in mente la Catwoman di Halle Berry e Daredevil di Ben Affleck.

Ma, anche se all'epoca non ha impressionato la critica, la star del film Ben Affleck crede ancora che sia stato un film interessante. "Daredevil era una storia interessante. Era prima che Kevin Feige entrasse nel ruolo di direttore della Marvel", ha detto Affleck a CinemaBlend. "Ha imposto una sorta di chiarezza di tono in quei film che in un certo senso ha capito la cosa più difficile, che è: 'Come si fa a bilanciare un film in cui ci sono persone che indossano il pigiama e hanno superpoteri, e quanto lo si prende sul serio, e quanto umorismo c'è dentro, e quanto si strizza l'occhio al pubblico, E come deve essere l'azione?' "

Questo porta Affleck a parlare di come gli eroi Marvel di oggi "lo facciano davvero", oltre a condividere alcuni elogi per l'odierno Daredevil. "Ha aperto la strada a grandi attori come [Jon Bernthal] per intervenire e farlo davvero. C'è un nuovo Daredevil, non l'ho ancora visto, ma sicuramente amo il personaggio, gli auguro il meglio".

Cosa ne pensi del vecchio film Daredevil ?