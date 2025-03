Big Rigs: Over the Road Racing sta arrivando su Steam

HQ

Un pesce d'aprile di inizio anno? Potresti pensarlo, ma no. Big Rigs: Over the Road Racing, ampiamente considerato uno dei peggiori giochi di tutti i tempi, sta in qualche modo arrivando su Steam. Originariamente pubblicato nel 2003 da GameMill e sviluppato da Stellar Stone, il gioco è famigerato per i suoi numerosi e, a dir poco, gravi (ma esilaranti) difetti.

Che ne dici degli avversari che non si muovono affatto? O il fatto che il tuo camion può accelerare all'infinito, finché stai facendo retromarcia? Altri aspetti affascinanti di Big Rigs: Over the Road Racing che elevano l'esperienza includono il completo disprezzo per le ripide colline o i pendii, che non hanno alcun effetto sulla velocità del tuo camion.

E per finire, puoi guidare dritto attraverso i principali ostacoli come edifici e alberi, poiché il gioco non registra collisioni di sorta. Genio puro.

Le recensioni all'epoca furono impietose e Big Rigs: Over the Road Racing divenne il gioco con il punteggio più basso sia su Metacritic che su GameRankings al momento dell'uscita. La grande domanda ora è se è stato fatto del lavoro sul gioco per la sua uscita su Steam o se è ancora il pasticcio ingiocabile di una volta. Una stranezza storica che vale la pena ridere.

Prenderai in mano Big Rigs: Over the Road Racing su Steam?