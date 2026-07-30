BLAST Bounty Estate 2026: Le partite dei quarti di finale sono decise dopo il draft show

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Si preannuncia che saranno giorni intensi per gli appassionati di esports Counter-Strike 2, dato che i playoff del torneo BLAST Bounty Summer 2026 stanno per iniziare. Le restanti otto squadre sono state inserite nei loro quarti di finale dopo il draft show di ieri sera, in cui quattro squadre hanno potuto scegliere i loro avversari.

Al momento, due di questi Quarti di finale si giocheranno oggi, 30 luglio, con altri due domani, tutti prima delle semifinali il 1° agosto e poi la finale il 2 agosto. Non sapremo la classifica per le semifinali fino a quando i quarti di finale non saranno completati, dato che per quelle partite sarà in corso un mini-draft.

Tuttavia, puoi vedere qui sotto i calendari dei quarti di finale del torneo e quando si giocherà ogni partita.



Team Spirit vs. Team Liquid alle 14:00 BST/15:00 CEST del 30 luglio



Mouz vs. 3DMax alle 17:00 BST/18:00 CEST del 30 luglio



The MongolZ vs. FaZe Clan alle 13:30 BST/14:30 CEST del 31 luglio



Astralis vs. PaiN Gaming alle 16:30/17:30 CEST del 31 luglio



Quali sono le tue aspettative per il BLAST Bounty Summer 2026?