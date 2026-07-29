Il Draft Show di BLAST Bounty Estate 2026 si terrà questa sera

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BLAST Premier ha confermato che il Draft Show per il torneo Bounty 2026 si terrà ufficialmente questa sera (29 luglio) alle 19:00 BST/20:00 CEST. Lo show determinerà le prime partite dell'evento principale, vedendo le otto squadre qualificate del Closed Qualifier inserite in un tabellone a eliminazione diretta dei Playoff dove non ci sono seconde possibilità.

Il modo in cui funziona il draft è che le squadre con il valore più basso possono scegliere il loro avversario. I valori associati a una squadra sono determinati dalle classifiche mondiali e dalle prestazioni recenti, motivo per cui Team Spirit (la squadra attualmente meglio classificata al mondo) è valutata a ben 70.000 dollari. In sostanza, se una squadra riesce a battere Team Spirit, prenderà il valore di quella taglia.

A tal fine, la classifica ufficiale sarà determinata tra poche ore al Draft Show, ma poiché i valori sono stati diffusi, sappiamo per certo che Team Spirit, Mouz, The MongolZ e Astralis non si affronteranno prima delle semifinali, poiché Team Liquid, 3D Max, PaiN Gaming e FaZe Clan possono ciascuno scegliere una di queste squadre come avversario.

L'ordine di selezione sarà anche prima PaiN Gaming, poi FaZe Clan, poi 3D Max, e Team Liquid sarà consegnato a chi rimane.