Il Draft Show di BLAST Bounty Estate 2026 si terrà questa sera
I valori delle taglie per ogni squadra sono stati decisi, con la squadra Spirit come obiettivo più prezioso.
BLAST Premier ha confermato che il Draft Show per il torneo Bounty 2026 si terrà ufficialmente questa sera (29 luglio) alle 19:00 BST/20:00 CEST. Lo show determinerà le prime partite dell'evento principale, vedendo le otto squadre qualificate del Closed Qualifier inserite in un tabellone a eliminazione diretta dei Playoff dove non ci sono seconde possibilità.
Il modo in cui funziona il draft è che le squadre con il valore più basso possono scegliere il loro avversario. I valori associati a una squadra sono determinati dalle classifiche mondiali e dalle prestazioni recenti, motivo per cui Team Spirit (la squadra attualmente meglio classificata al mondo) è valutata a ben 70.000 dollari. In sostanza, se una squadra riesce a battere Team Spirit, prenderà il valore di quella taglia.
A tal fine, la classifica ufficiale sarà determinata tra poche ore al Draft Show, ma poiché i valori sono stati diffusi, sappiamo per certo che Team Spirit, Mouz, The MongolZ e Astralis non si affronteranno prima delle semifinali, poiché Team Liquid, 3D Max, PaiN Gaming e FaZe Clan possono ciascuno scegliere una di queste squadre come avversario.
L'ordine di selezione sarà anche prima PaiN Gaming, poi FaZe Clan, poi 3D Max, e Team Liquid sarà consegnato a chi rimane.