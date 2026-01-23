BLAST Bounty Inverno 2026: Furia e Team Falcons avanzano alle semifinali

HQ

Ieri abbiamo seguito gli incontri dei quarti di finale per il torneo BLAST Bounty Winter 2026, sottolineando che quella sera si sarebbero svolte due partite seguite dai secondi due quarti di finale più tardi oggi. A tal fine, abbiamo due risultati da riferire.

Per prima cosa, Furia ha sconfitto Heroic e passerà alle semifinali. Il risultato è stato 2-1 a favore della squadra brasiliana, con la squadra che ha dimostrato la propria resilienza perdendo la prima mappa e vincendo le seconde due consecutivamente.

Inoltre, Team Falcons ha eliminato Team Liquid in una convincente serie 2-0. Il risultato finale potrebbe sembrare che la squadra sostenuta dall'Arabia Saudita abbia dominato l'organizzazione nordamericana, ma la prima mappa è andata fino all'ultimo momento (16-14) mentre la seconda mappa è stata una vittoria più netta (13-8).

Non sapremo chi affronterà ogni squadra in semifinale fino a quando gli ultimi due quarti di finale si svolgeranno questa sera, perché allora si terrà il prossimo e ultimo programma della bozza. Per quanto riguarda le ultime due partite dei quarti di finale, Team Vitality affronterà GamerLegion mentre Team Spirit si sfiderà contro Parivision.