BLAST Bounty Inverno 2026: Natus Vincere eliminato, Team Vitality avanza

HQ

Ieri abbiamo riportato il primo calendario di incontri che si erano svolti nelle Qualificazioni Chiuse per BLAST Bounty Winter 2026. In quel periodo, abbiamo trattato di come il FaZe Clan sia stato sorprendentemente eliminato e di come un altro grande nome, Fnatic, sia caduto anche nelle mani di Astralis. Ora, il secondo giorno dell'azione dei 32 anni è finito, e si è verificato un altro risultato scioccante.

In totale, si sono giocate quattro partite nel corso del 14 gennaio, e in queste partite abbiamo visto Team Vitality gestire le cose e superare Virtus.pro in modo 2-0. Oltre a questo, Heroic ha sconfitto Friendly Campers 2-0, GamerLegion ha superato di poco Passion UA 2-1, e sorprendentemente Natus Vincere è stato eliminato dopo aver ceduto a Monte 1-2.

Questi risultati significano che conosciamo metà delle squadre che sono passate agli ottavi di finale e allo stesso modo metà delle squadre eliminate in questo primo gruppo di partite. Per quanto riguarda le prossime partite, quattro sono previste per oggi, 15 gennaio, e per quanto riguarda le partite, date un'occhiata agli incontri qui sotto.

BLAST Bounty Inverno 2026 - 15 gennaio partite:



Compagni Gentili contro M80



3DMax vs. Inner Circle Esports



Team Liquid contro Ninja in pigiama



Team Falcons vs. Ecstatic



Ancora una volta, sono partite a vita o a morire, cioè vinci e avanzi o perdi e torni a casa.