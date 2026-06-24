BLAST Bounty Stagione 2 2026: Il team 9z si ritira a causa di un cambiamento di programmazione

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Tra meno di un mese, BLAST Premier offrirà un altro grande torneo Counter-Strike 2, dato che l'evento BLAST Bounty Stagione 2 per il 2026 si terrà tra il 21 luglio e il 2 agosto.

Recentemente, abbiamo parlato dell'evento per evidenziare le squadre confermate che saranno presenti, con quel rapporto ormai leggermente datato poiché una squadra si è ritirata a causa di un cambiamento di programmazione.

Il 9z Team non parteciperà più al torneo BLAST Bounty Stagione 2, con Nemiga che prenderà il posto della squadra all'evento. BLAST spiega semplicemente la situazione come un "cambiamento che arriva a seguito degli aggiornamenti al calendario delle squadre di 9z."

Un cambiamento del genere non è raro negli esports moderni Counter-Strike 2, dato che ci sono semplicemente troppi eventi a cui le squadre devono impegnarsi, e a volte le organizzazioni si ritirano per riposare i loro giocatori, per partecipare a un torneo a cui avevano già partecipato prima di un cambiamento di programmazione, o per fare modifiche al roster, e la lista delle ragioni continua. In sostanza, non aspettatevi che questo influisca sui piani futuri del 9z Team.