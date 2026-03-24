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BLAST Open Primavera 2026: Il tabellone Playoff a sei squadre è stato fissato

Rimangono solo cinque partite nel torneo Counter-Strike 2.

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La fase a gironi del torneo BLAST Open Spring 2026 Counter-Strike 2 con sede a Rotterdam è ormai giunta al termine, con le 16 squadre presenti ridotte a sole sei superstiti. Detto questo, e basandoci sul rapporto di ieri, ora conosciamo il tabellone confermato dei Playoff e cosa aspettarci dalle ultime cinque partite del torneo in corso.

L'azione riprenderà per qualche giorno, dato che i quarti di finale sono previsti per venerdì 27 marzo, le semifinali sabato 28 marzo e la finale domenica 29 marzo. A tal fine, potete vedere il tabellone e le prossime partite qui sotto, con la nota aggiuntiva che le due squadre eliminate negli ultimi momenti della fase a gironi ieri erano sia Furia che Team Spirit.

Quarti di finale (27 marzo):


  • Aurora Gaming vs. The MongolZ alle 14:00 GMT/15:00 CET

  • Parivision vs. Team Falcons alle 17:30 GMT/18:30 CET

Semifinali (28 marzo):


  • Team Vitality vs. Vincitore di Aurora/MongolZ alle 14:00 GMT/15:00 CET

  • Natus Vincere vs. Vincitore di Parivision/Falcons alle 17:30 GMT/18:30 CET

Finale (29 marzo):


  • Vincitore della Semifinale #1 vs. Vincitore della Semifinale #2 alle 11:30 BST/12:30 CEST

Chi pensi arriverà fino in fondo?

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